Ginnastica La Marmora, Nicole Orlando conquista due ori ad Ancona

Weekend importante per la Società Ginnastica La Marmora che ad Ancona con la sua sezione Team Ability e grazie al valore indiscusso di Nicole Orlando conquista nel Campionato Italiano Indoor di Atletica due ori. Sabato Nicole ha gareggiato nel lancio del peso ed ha vinto ottenendo la sua prima medaglia del 2023.

Dal momento che era solamente possibile partecipare a due gare, Nicole domenica ha optato per il Triathlon che include la corsa di m.60, il peso ed il salto in lungo. Con la somma dei punti raggiunti in queste tre specialità, ha vinto la sua seconda medaglia d’oro. Abbiamo chiesto a Nicole se fosse soddisfatta ed oltre ad esprimere la propria gioia, ci ha confidato che le sarebbe piaciuto fare anche il lancio del disco ed il giavellotto, ma la gara prevedeva solamente due prove e su quelle si è concentrata al massimo. Mentre Nicole gioiva ad Ancona, anche le ginnaste dell’Artistica cercavano di emularla e nella prima prova individuale Gold di Artistica le soddisfazioni non sono mancate.

Nelle Allieve di terzo livello Beatrice Vialardi è riuscita a conquistare la medaglia d’argento ed Helena Garavaglia, tornata in palestra dopo un’assenza prolungata per mali di stagione, ha faticato un po' specialmente verso la fine di una gara a ben cinque esercizi ma è riuscita con un’ ottima prestazione alla trave e senza errori particolari a classificarsi sesta. Ma tra le giovanissime del primo livello ha impreziosito il risultato lamarmorino Sara Moreschi che su diciotto concorrenti, dopo poco più di un solo anno di attività, è giunta settima.

La soddisfazione per questo ottimo trio traspariva dai commenti delle due tecniche Marta Beraldo ed Aurora Sellone che le seguono dovunque ma anche dalle congratulazioni di Alessandra Ceccato, la loro coreografa, che proprio mentre loro gareggiavano ha dato alla luce il suo secondo figlio, Cesare. Complimenti a tutte, ginnaste, tecniche e mamma.