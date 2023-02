Bi Roller si distingue ai Campionati Italiani indoor a Pescara

Si sono conclusi i Campionati Italiani Indoor di Pattinaggio Corsa disputatisi a Pescara negli ultimi due weekend: il 18 e 19 febbraio per le categorie Ragazzi e Allievi e il 25 e 26 febbraio per le categorie superiori Junior e Senior.

Bi Roller, senza avere una pista dove allenarsi sul territorio, si è messa in gioco sulla parabolica di Pescara, portando 3 atleti nel primo turno e altri 3 nel secondo turno, accompagnati dal Coach Federica Ugliengo e conquistando ottimi risultati: 35° posizione su 75 società partecipanti per Ragazzi e Allievi e 31° su 56 società per Junior e Senior. Ecco le posizioni migliori conquistate durante il Campionato Indoor Ragazzi/Allievi: Michele Rocchetti, categoria Allievo, ha gareggiato molto bene conquistando la 13° posizione nella 1000 mt e 15° posizione nella 3000 mt a punti. Andrea Mazzola, categoria Ragazzo, molto migliorato rispetto alla passata stagione, ha conquistato un ottima 15° posizione nel giro contrapposto. Annibale Sangiorgi, categoria Allievo, ha corso molto bene il giro contrapposto mancando per pochissimo la qualifica al turno successivo e chiudendo in 16° posizione Concluse le gare singole, i tre giovani si sono messi in gioco gareggiando nella staffetta Americana. Tutti i giovani atleti biellesi, grazie a questi risultati, hanno raggiunto il primo obiettivo della stagione: essere inseriti nell’elenco Atleta-Studente del Miur/Coni.

Infine, durante il weekend appena concluso si sono svolti i Campionati Italiani Indoor per le categorie maggiori e per Bi Roller si sono messi in gioco Susanna Rocchetti e Dora Ferretto al primo anno di categoria Junior e Saverio Valli al primo anno di categorie Senior. Ecco i risultati del campionato Indoor Junior/Senior: Nella 5000 metri a punti, entrambe le due atlete hanno gareggiato molto bene e si sono distinte: Susanna Rocchetti ha superato la fase di qualifica chiudendo poi al 9° posto la gara finale, mentre Dora Ferretto ha chiuso in 21° posizione.

Nella 1000 mt, entrambe le atlete hanno superato la prima fase di qualifica e si sono aggiudicate rispettivamente la 10° posizione Rocchetti e la 16° posizione Ferretto. Entrambe le atlete hanno raggiunto il primo obiettivo della stagione: essere inseriti nell’elenco Atleta-Studente del Miur/Coni. Ottime prestazioni anche per Saverio Valli che è sceso nell’arena insieme ai massimi atleti della categoria e ha gareggiato nel giro contrapposto e nella 1000 mt. Certamente, i buoni risultati ottenuti in questo primo appuntamento stagionale derivano da molti fattori: primo tra tutti l’impegno e la costanza degli atleti negli allenamenti, e poi, certamente, il supporto di Martina Paciolla Osteopata che segue i nostri atleti durante tutta la stagione e anche sui campi di gara.

Bi Roller approfitta di queste righe per ringraziare gli sponsor Acqua Lauretana e Sellmat che ci sostengono sempre nelle nostre trasferte e sollecita nuovi partner e sponsor ad unirsi al progetto del Bi Roller Village, un’idea ambiziosissima che darebbe una struttura stabile e uno spazio di allenamento alla società delle rotelle biellese. Come supporto per conquistare questo obiettivo Bi Roller ha scelto un testimonial molto Importante, l’atleta campione pluripremiato Duccio Marsili che ai campionati Italiani Indoor ha vestito per noi la maglia Bi Roller. Per info, contattare il Presidente via email a birollerpattinaggiobiellamail.com oppure telefonicamente al 3755641117.