Sottobicchieri: una soluzione utile per proteggere la tavola

I sottobicchieri per hotel, bar e ristoranti sono una soluzione utile per proteggere la tavola da graffi, macchie e altri danni.

Sono disponibili in diversi materiali, dimensioni e forme, che consentono di adattarsi a qualsiasi tipo di arredamento.

Oltre a fornire protezione, i sottobicchieri sono diventati degli strumenti di comunicazione per ogni azienda.

I clienti faticano a dimenticare questo tipo di accessori realizzati in modo originale e personalizzati dal locale stesso, come i sottobicchieri per hotel Tirolix caratterizzati da motivi, colori e texture diversi in modo da abbinarsi facilmente allo stile della struttura.

Sottobicchieri per hotel: come sceglierli

Scegliere il giusto sottobicchieri per hotel dipende dai gusti e dal tipo di apparecchiamento: i sottobicchieri in pelle o velluto sono ideali per le tavole in legno massello, mentre quelli in plastica trasparente o metallizzata possono essere preferiti a quelli con superfici laccate o lucide; se la tavola è in marmo o vetro, un sottobicchiere in feltro o sughero è l’ideale per evitare graffi indesiderati.

I sottobicchieri offrono anche altri vantaggi pratici:

● impediscono alle bevande di raffreddarsi troppo velocemente e mantengono la giusta temperatura delle bevande calde;

● proteggono la superficie della tavola da liquidi come condimenti, caffè o vino;

● ritardano l'ingresso del calore nella superficie della tavola;

● assorbono l'umidità del bicchiere.

Se non si vuol acquistare un set di sottobicchieri coordinato, si può sempre crearne uno personalizzato mescolando modelli diversi tra loro.

Una volta scelta la combinazione giusta, i sottobicchieri per hotel diventeranno parte integrante dell’arredamento e renderanno la struttura più bella e protetta.

Sottobicchieri per hotel: perché sono importanti

Inizialmente, i sottobicchieri erano stati realizzati per la birra, per evitare che gocciolasse sul tavolo dopo la spillatura.

Con il tempo si è cominciato ad utilizzarli anche per altre bevande da spillare, vista la loro utilità.

Il loro principale vantaggio consiste, infatti, nella funzione protettiva che possiedono; in altre parole, permettono di non far appoggiare ai clienti il bicchiere di birra e vino direttamente sul tavolo, evitando così di sporcarlo.

Infatti, i sottobicchieri sono progettati per assorbire eventuali schizzi di liquido che possono cadere su un tavolo.

Quando vengono posti al di sotto di un bicchiere, assorbono l'umidità in eccesso, evitando così che si formino macchie sulla superficie.

Inoltre, i sottobicchieri evitano che il bicchiere si sposti quando si sposta la tavola o viene urtato accidentalmente da qualcos'altro.

Grazie alla loro funzione di prevenzione delle macchie, si ha un notevole risparmio di tempo, che altrimenti si impiegherebbe a pulire tutti i tavoli, ma anche ad un risparmio economico, sia in termini di acqua che di prodotti per la pulizia.

I sottobicchieri per hotel vengono realizzati con materiali ecologici e resistenti, in modo che possano durare il più a lungo possibile, permettendovi di risparmiare per diverso tempo.

In più, un sottobicchiere ben fatto deve essere in grado di far mantenere la massima stabilità al bicchiere o al boccale dove è contenuta la bevanda; per questo motivo deve necessariamente essere impermeabile e antiscivolo: impermeabile per evitare che si inzuppi con la bevanda e antiscivolo per scongiurare la caduta del bicchiere anche se il tavolo dovesse essere bagnato.

Grazie al loro design antiscivolo, i sottobicchieri possono essere utilizzati anche per altri scopi: ad esempio, possono essere usati come tappetini mouse o portachiavi.

Alcuni sottobicchieri hanno anche piccole tacche in cui inserire penne e matite, mantenendole al loro posto durante le attività di scrittura.

Senza ombra di dubbio i sottobicchieri per hotel semplificano di molto la vita del personale di sala che può dedicare più tempo e più attenzioni a mansioni più importanti, come l’accoglienza dei clienti o la preparazione dei tavoli.

Si tratta di un vantaggio decisamente importante, poiché una buona gestione del tempo e del lavoro dei dipendenti è fondamentale per avere un ristorante o un hotel di successo.

Per concludere possiamo quindi affermare che i sottobicchieri sono accessori versatili e utili che offrono vari usi pratici sia per ristoratori che per clienti: per i primi significano maggiore ordine e pulizia, mentre per i secondi un oggetto che aiuta a rendere piacevole quell’esperienza in quanto in armonia con il design del posto; ecco perché selezionarne uno adatto al proprio stile può dare alla propria tavola un tocco di classe.