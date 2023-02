Venerdì una degustazione sui vini biodinamici con FISAR Biella al Relais Santo Stefano

Venerdì 3 marzo la Delegazione FISAR di Biella torna in scena con una nuova degustazione, organizzata all’interno della bellissima location del Relais Santo Stefano. La serata, che avrà inizio alle ore 20:00, sarà una degustazione-lezione con un titolo che fa già molto presagire: “Viticoltura Biodinamica: Scienza o Stregoneria?”.

Una serata di approfondimento culturale su un argomento che affascina ma divide, per verificare se le condizioni del terreno e le pratiche agricole siano veramente essenziali per produrre alta qualità. Un metodo di coltivazione “innovativo” che fa discutere ma che 4.500 aziende vitivinicole italiane hanno già adottato per produrre vini nel pieno rispetto della natura e dell’ambiente.

Cinque vini in degustazione di due Aziende di Piemonte e Abruzzo - “testati” prima - provenienti da coltivazione biodinamica che interpretano fedelmente il territorio e la biodiversità, abbinati a piatti dai gusti molto ricercati. I vini presentati saranno: Langhe Nascetta DOC - Vigna Lirano 2020 "Rivetto", Trebbiano D’Abruzzo DOP - Charisma 2021 "Lunaria", Montepulciano D’Abruzzo DOP - Coste di Moro 2018 "Lunaria", Barolo DOCG - Di Serralunga D’Alba 2018 "Rivetto" e vino di uve appassite Rosso Bucefalo "Lunaria".

Una serata diversa dalle tradizionali degustazioni organizzate da FISAR Biella, guidata dal Docente della Delegazione di Biella Simone Antonietti.

Il costo è di € 37 per i soci FISAR e di € 43 per i non soci.

Relais Santo Stefano si trova in via Giuseppe Garibaldi 5 a Sandigliano (BI).

Per informazioni e prenotazioni: Cell. 333 6337596 (Segretario T.W. Caramel)

Info evento: https://mailchi.mp/8b842893e682/degustazione-biodinamica-9274476?e=059600fc56