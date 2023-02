Sella chiude con successo l’emissione del primo green bond da 100 milioni di euro

Banca Sella ha chiuso con successo l’operazione di emissione del suo primo green bond, a due soli giorni dall’apertura, con una domanda complessiva per 100 milioni di euro, raddoppiando l’importo iniziale dell’offerta.

Nella giornata di ieri, infatti, Banca Sella ha effettuato un’emissione obbligazionaria green senior preferred a scadenza 5 anni, rivolta alla clientela retail, alle controparti qualificate e ai clienti professionali, con taglio minimo di 1.000 euro, che prevede una cedola annua del 5,10%, riconosciuta semestralmente a partire dal 21 settembre 2023.I proventi netti raccolti con questa emissione saranno dedicati a finanziare nuovi o esistenti prestiti, investimenti e progetti selezionati nell’ambito dell’edilizia sostenibile, delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica, in base ai criteri previsti dal “Sella Green Bond Framework”.

Il programma è stato redatto secondo i Green Bond Principles 2021 dell’International Capital Market Association e corredato dalla second party opinion della società indipendente ISS ESG. Sono previste ulteriori emissioni nei prossimi mesi.“Banca Sella è da tempo impegnata a promuovere una finanza a impatto positivo sull’ambiente, sull’economia e sulla società - ha commentato Francesco Plini, responsabile Finanza e Pianificazione Strategica di Banca Sella. - Con questa iniziativa proseguiamo il percorso intrapreso per offrire a tutti i nostri stakeholders strumenti che li accompagnino nel processo di transizione verso una economia sostenibile, anche attraverso soluzioni di risparmio rivolte verso investimenti che portano benefici a tutta la comunità. Banca Sella, così come tutto il Gruppo, persegue il miglioramento costante delle proprie performance ambientali e l’emissione di questa obbligazione rafforza anche la sua quota di intermediato sostenibile”.

L’obbligazione, collocata sul sistema multilaterale di negoziazione Vorvel (ISIN: IT0005532921), sarà ammessa a negoziazione sul medesimo sistema a partire dal 21 marzo 2023.Il rating dell’emittente è BBB Low (DBRS), mentre il rating ESG assegnato al green bond da MainStreet Partners, società specializzata in investimenti sostenibili e a impatto ambientale e sociale, è di 4.09/5.