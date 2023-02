Dramma in piazza Castello, uomo precipita sui tavolini di un dehors e muore

Dramma in piazza Castello, dove un uomo è morto dopo essere precipitato sul dehors del bar gelateria Menodiciotto.

E' accaduto intorno alle 16. Non è chiaro al momento se si tratti di un suicidio o se la causa della morte sia un incidente. Al momento non è esclusa nessuna pista. Sul posto, oltre i medici del 118, anche la polizia. La vittima era nata nel 1986.

Nella piazza, all'angolo con via Accademia delle Scienze, regna lo sgomento: alcuni testimoni infatti avrebbero assistito direttamente alla tragedia, sentendo le grida dell'uomo. In corso le indagini condotte dalla Questura, con gli agenti che stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti e di chi vive nello stabile da cui è precipitato l'uomo. Verosimilmente l'uomo ha fatto un accesso alla palazzina in modo abusivo e si indaga sulle ragioni che l'hanno spinto a entrare nel condominio.