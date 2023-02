Ruba al supermercato. Pensa di averla fatta franca, ritenta il colpo dopo qualche ora: scoperta

Va al mattino in un supermercato e con l'inganno porta via generi alimentari senza passare dalla cassa. Pensando di averla fatta franca, ritenta il colpo nel pomeriggio ma viene fermata. Ora rischia una denuncia per furto aggravato.

È successo nella giornata di ieri, 27 febbraio, all'interno di un supermercato di Candelo. A finire nei guai una 22enne, residente in paese, subito riconosciuta dal personale.

Stando alle prime ricostruzioni, la giovane aveva già sottratto alcuni prodotti la mattina, in compagnia di un complice, ed era riuscita a far perdere le sue tracce prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, subito allertate dalla direzione.

Poi, nel pomeriggio, è ritornata nell'esercizio commerciale tentando il bis ma le è andata male: dentro la borsa, infatti, aveva riposto della merce non pagata, poi restituita ai legittimi proprietari. Le indagini sono affidate ai Carabinieri per dare un volto al complice della ragazza.