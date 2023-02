Biella, auto centra il vaso in cemento della rotonda e carambola contro veicoli in sosta FOTO

Un violento boato ha risvegliato questa notte i residenti del Villaggio Lamarmora di Biella. Stando alle prime ricostruzioni, affidate agli agenti di Polizia, un’auto ha centrato per cause da accertare il vaso di cemento posizionato in mezzo alla rotonda tra via Piemonte e via Lombardia ed è carambolata contro altri mezzi in sosta danneggiandoli.

Alla guida una donna, subito assistita dai sanitari del 118, giunto sul posto insieme alle forze dell’ordine e ai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli. Presente anche il personale della Sicurezza e Ambiente per la rimozione dei detriti.