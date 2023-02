Il Carnevale in RSA Sant’Eusebio: divertimento e solidarietà a Camburzano

Il Carnevale alla Sant’Eusebio di Camburzano non finisce mai: dopo la fagiolata offerta dagli Alpini di Camburzano, che ha dato inizio alle festività di questo febbraio, e tenutesi domenica 5, si è tenuta un’allegra festa di carnevale, lo scorso 16 febbraio, davvero gradita da tutti gli Ospiti, che hanno potuto ballare e passare qualche ora in festosa allegria grazie anche alla band dei “Musicanti del 2000”.

Non solo note e canzoni: perché il pomeriggio è trascorso tra maschere, giochi e scherzi, oltre a una golosa merenda dove sono stati protagonisti i dolci più tipici del carnevale. Il pomeriggio, poi, è stato ulteriormente allietato dalla presenza di alcuni familiari dei nostri Ospiti, che si sono divertiti con noi: tanta spensieratezza per celebrare momenti di gioia prima dell’arrivo della Quaresima che non avrebbe, però, mai potuto essere realizzato senza il prezioso supporto dei cari Volontari dell’associazione ABV di Biella, sempre così partecipi e attivi, ai quali vanno i nostri più calorosi ringraziamenti.