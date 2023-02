Zumaglia piange l'ex Consigliere Comunale Giovanni Feudaroli

Riceviamo e pubblichiamo:

"Giovanni Feudaroli, 87 anni, già amministratore del Comune di Zumaglia, si è spento all’Ospedale di Biella.

Lascia nel dolore la moglie Angela e i figli Giorgio e Roberto con le loro mogli ed i loro figli; nipoti che Giovanni adorava.

Una vita spesa al servizio della propria comunità. Nel corso degli anni, Giovanni Feudaroli si è adoperato non solo per il bene dei propri concittadini, ma ha garantito incondizionatamente il proprio sostegno alle svariate attività sociali, culturali, ricreative e sportive che nel corso dei decenni si sono tenute a Zumaglia.

Nella sua veste di Consigliere Comunale si è impegnato, tra l’altro, per la nascita del Centro Incontri ‘Le Cascine’; realtà che ha contribuito, con non comune spirito di servizio, a sviluppare.

Un uomo sincero e leale, sempre pronto ad offrire il proprio aiuto. Cauto nella critica e generoso nella lode. Marito e padre esemplare, ha goduto nel corso della propria vita, della stima e dell’affetto della nostra comunità; motivo questo per il quale, in occasione del prossimo Consiglio Comunale, ne ricorderemo la sua figura”.

Profondo ma essenziale e riservato nella vita, Giovanni Feudaroli, così come in silenzio è giunto tra noi, in silenzio ha chiesto di lasciarci. Senza riti. In punta di piedi.

Esprimendo il desiderio di essere salutato con discrezione prima di essere cremato."