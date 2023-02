Regione, trasformazione delle acque minerali e termali: da perpetue a temporanee

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato oggi l’emendamento presentato dalla maggioranza relativo alla trasformazione delle concessioni di acque minerali e termali, per quelle che sono ancora perpetue a temporanee.

Un provvedimento che modifica la legge regionale 25/1994 (ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali) in attuazione del Codice dell’Ambiente, decreto legislativo 152/2006 che stabilisce la concessione per una durata massima di anni 20 a decorrere dall’anno di entrata in vigore del decreto legislativo.

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e gli assessori regionali Marco Protopapa, Matteo Marnati, Vittoria Poggio dichiarano: “La Regione ha ritenuto opportuno provvedere ad un adeguamento dopo anni che non si era provveduto ad adempiere alle indicazioni legislative nazionali. Questo provvedimento offre nuove opportunità di sviluppo per il territorio e per il turismo locale delle aree termali in Piemonte”.