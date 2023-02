Amministrative 2023, ecco dove si vota nel Biellese

Saranno Masserano, Mezzana Mortigliengo e Ternengo i tre comuni biellesi dove il 14 e 15 maggio si svolgeranno le elezioni amministrative per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale.

Già presente una candidatura a Masserano. Si tratta dell’ex sindaco Stefano Zanone, mentre l’attuale primo cittadino, Sergio Fantone, non potrà ricandidarsi perché al terzo mandato consecutivo.

Nessuna candidatura al momento a Ternengo e Mezzana Mortigliengo, dove gli odierni sindaci Francesco Vettoretto e Alfio Serafia non possono ricandidarsi in quanto, come Fantone, stanno concludendo il loro terzo mandato consecutivo .