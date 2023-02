Le colleghe scrivono alla maestra Anna Valle Badino: "Difficile descrivere quello che sei stata"

"Cara Anna Valle Badino,

è difficile descrivere in poche righe quello che sei stata per tutti: per chi ti ha conosciuta come collega, come insegnante, come amica. Posso solo immaginare il vuoto che lascerai nella tua famiglia. Eri un porto sicuro e con la tua presenza tutto era più facile. La tua visione della vita era sempre quella del bicchiere mezzo pieno, mai mezzo vuoto. Per te c’era sempre una soluzione e tutto era possibile. lo sanno bene i tuoi alunni ai quali hai trasmesso loro la fiducia necessaria per non smettere di credere di potercela fare, lo facevi con quella dolcezza infinita che ti caratterizzava.

Sei stata un'amica sempre presente, con una vicinanza discreta, mai invadente, sempre generosa, pronta a sostenere ed aiutare chiunque in tanti modi. Sarà dura non averti più tra noi o sentire la tua voce o ricevere qualche tuo messaggio. Ed eri anche molto tecnologica. Abbiamo trascorso momenti indimenticabili in quel di “Parlamento” la nostra scuola e il rettore eri tu.

Gli spettacoli erano il nostro cavallo di battaglia e tu eri in prima linea a supportare quei progetti così azzardati ma pieni di vita e allegria. Abbiamo riso tanto, siamo stati bene, abbiamo fatto squadra sempre. Quanta fatica, ma che gioia nel preparare i nostri balli. Ci consolavamo dicendo: “Quando diventeremo vecchie avremo un bel ricordo”. Vecchia purtroppo non sei diventata, ma il tuo ricordo sarà indelebile.

Non so cara maestra dal quaderno a righe se in questo testo avresti cambiato qualche forma o aggiunto qualche punto e virgola, ma è il contenuto quello che conta e spero che sia di conforto a chi mancherai e alla tua famiglia".