Carnevale Chiavazza, il grazie del Comitato: “Ottimo riscontro dopo 2 anni di stop”

"Dopo due anni di stop è stato difficile ripartire; nonostante i nostri timori, il Carnevale di Chiavazza ha avuto un ottimo riscontro.

GRAZIE a tutti i volontari e le volontarie;

GRAZIE ai bambini, ai genitori e agli insegnanti che hanno partecipato in modo così numeroso alla sfilata;

GRAZIE alle bande e ai gruppi a piedi;

GRAZIE a chi si presta ogni anno per mettere in scena lo spettacolo teatrale;

GRAZIE al Parroco e al vice Parroco per il sostegno spirituale;

GRAZIE alla popolazione per la numerosa partecipazione e riconoscenza;

GRAZIE al Comune di Biella e agli assessori;

GRAZIE alle Forze dell'ordine.

P.S.: Vi aspettiamo alle prossime iniziative".