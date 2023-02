Pallamano Vigliano, a Pollone festa all'insegna del divertimento e dell'amicizia

Successo di pubblico e in campo per la manifestazione promozionale di pallamano che FC Vigliano Polisportiva ha organizzato in collaborazione con Pro Loco Pollone nella giornata di sabato 25 febbraio.

Sono scese in campo quattro formazioni miste femminili e maschili provenienti da realtà diverse della pallamano regionale e si sono sfidate per l'intero pomeriggio all'insegna del puro divertimento grazie alla formula "a baraonda" che prevedeva squadre formate al momento.Alla fine partitone finale dei partecipanti che hanno sfidato istruttori e arbitri. Per la lieta fine di una vera e propria festa all'insegna della pallamano e dell'amicizia.