Niente sconti al Palasport di Lessona, passa Botalla TeamVolley 3 a 0

Tutto sotto controllo. La formazione di serie D del TeamVolley – targato Botalla – non concede sconti. Al Palasport di Lessona, le bianco-blu si impongono con un netto 3-0 contro le torinesi del Sangip, terzultime in classifica.

“La gara è andata come doveva andare. Ci ha anche permesso di far ruotare tutti i giocatori a disposizione” afferma coach Alex Cavallone. Primo set sempre in pieno controllo, con Sangip che non ha mai dato segni di reazione. Senza troppi sforzi, le giovani lessonesi riescono a chiudere la frazione molto agevolmente, imponendosi per 25-15. Come per il primo, anche il secondo set segue un copione ben definito. Il Botalla si conferma molto ordinato nelle situazioni "sporche", piuttosto frequenti in gare contro squadre di bassa classifica. Il tabellone di Lessona dice 25-11. Mai in discussione nemmeno la terza frazione, che permette a coach Cavallone di schierare tutto il roster a disposizione ad esclusione di Zignone, ancora infortunata. Il natalizio 25-12 regala altri tre punti al TeamVolley.

Tutto invariato in vetta al campionato: le bianco-blu si confermano terze a tre punti dalla coppia di testa. “Arrivavamo da una settimana problematica, costellata da molte assenze e qualche cambio di programma al piano degli allenamenti – ammette il tecnico del Botalla - ma con questa vittoria ipotechiamo i primi due obiettivi stagionali: il primo è la salvezza matematica, che per la nostra posizione in classifica potrebbe sembrare scontata, ma alla vigilia del campionato non lo era; il secondo obiettivo raggiunto è quello di vincere più gare di quelle perse. Avendo centrato la dodicesima vittoria e avendo a disposizione ancora sette gare da giocare, il bilancio peggiore potrà essere solo 12 vittorie e 10 sconfitte. Come la scorsa settimana, ci godiamo il momento con un pizzico di consapevolezza in più ma subito mettendo attenzione alla trasferta di Fenis. Come tutte le trasferte mi aspetto di trovare un squadra che ci darà poco margine d'azione, nonostante la posizione in classifica occupata”.

TABELLINO – SERIE D Girone D – 15esima giornata

BOTALLA TEAMVOLLEY – SANGIP VOLLEY 3-0 (25-15/25-11/25-12)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Lorenzon 17, Biasin C. 3, Nanì 7, Damo 1, Vodopi 3, Gilardi 1, Allorto, Valli (L), Perissinotto 6, Scoleri 10, Vioglio (L), Gariazzo 1, Zignone ne. Coach Alex Cavallone, assistente Marco Allorto.

RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE

Dopo quello della formazione Under18, in questi giorni è terminato il cammino in campionato anche delle squadre bianco-blu dell’Under13 e Under16. La prima – targata CONAD – ha terminato la prima fase al quarto posto, mancando l’accesso alla seconda. L’Under16 del DE MORI TeamVolley, pur non avendo mai perso una gara, ha incrociato agli ottavi di finale il forte Pavic 2007, prima forza del girone Eccellenza Territoriale. Un abbinamento proibitivo per una sfida a eliminazione diretta.

L’Under18 GENERALI VIA CARSO è invece uscita a sua volta agli ottavi contro Sammaborgo Volley. Tutte le formazioni del settore giovanile prenderanno parte a vari tornei primaverili.

UNDER12 (6x6) Sabato 25 febbraio CONAD TEAMVOLLEY – KUCINE LUBE VERCELLI 0-3 (21-25/23-25/16-25)

UNDER13 Domenica 26 febbraio AS NOVI PALLAVOLO (GULLIVER BLU) – CONAD TEAMVOLLEY 3-0 (25-21/25-12/25-19)

UNDER16 Lunedì 20 febbraio DE MORI TEAMVOLLEY – PALLAVOLO VALENZA 3-0 (25-8/25-16/25-14)

Domenica 26 febbraio GS PAVIC 2007 – DE MORI TEAMVOLLEY 3-0 (25-16/25-9/25-15)