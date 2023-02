Ginnastica Biella, secondo gradino del podio per Sveva Botto 

Sveva Botto, unica portacolori di Ginnastica Biella alla gara individuale Gold, Allieve 1, ha centrato il secondo posto sul podio a Torino.

La piccola Sveva, 8 anni, con una buona gara, condotta senza agitazione, ha sbagliato davvero pochissimo, mettendo in mostra la sua naturalezza e quanto preparato con la tecnica Irina Sitnikova per questa gara. Alla sua prima esperienza in una gara individuale e, senza l’aiuto morale di altre sue compagne di palestra non si è lasciata intimidire. I complimenti della società e l’augurio che possa ripetersi presto!