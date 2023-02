Campionato di Ritmica FGI regionale Silver ad Alba, buona giornata per ASD Piemonte Ginnastica, FOTO

Proficua giornata di gare per la ASD Piemonte Ginnastica il 26 febbraio scorso ad Alba in occasione del Campionato di Ritmica FGI regionale Silver cosiddetto di “Insieme”. Esercizi in collettivo e in coppia, a corpo libero e con attrezzi, per diverse Categorie e Livelli di difficolta. Conquista l’oro la squadra Open LA1 composta da Giorgia Falcetti, Giulia Gallo, Alessandra Mosca e Sofia Piccaluga mentre le amiche/avversarie Alice Barberis, Aurora Cinguino e Ludovica Lombardo, si piazzano sul secondo gradino del podio portando a casa un soddisfacente argento.

Le Allieve Greta De Giuseppe, Vittoria De Santo, Giada Ferrigo, Martina Giavarra e Maria Vittoria Rossi, penalizzate da postumi influenzali di alcune di loro, sono 6°, dimostrando molte potenzialità. Le Junior Rebecca Pulze ed Elisa Tricarichi Perruccio scendono in campo LB2 Open con un bell’esercizio in coppia coi cerchi, eseguito con sicurezza, “sporcato” solo da un lancio finale non così preciso, costato il primo posto per soli 0,025 di punto, conquistano l’argento, comunque soddisfatte della propria gara.

“Abbiamo rappresentato Biella in questa prima prova di Insieme – commenta D. Eterno – non essendoci altre associazioni laniere presenti. I risultati confermano il buon lavoro svolto dallo staff composto da Francesca Boggio e Giada Pomini. Ora ci prepariamo per la seconda prova sia di Insieme che di serie D, prevedendo a livello regionale una competizione ancora più agguerrita”.