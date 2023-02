Brc, tutti i risultati del fine settimana

SERIE C

26.02.23 Rivoli Rugby – Rugby San Mauro/Biella 40-0

Biella Rugby: Savatteri; Ciano, Marazzato, Poli, Mafidon; Longo, Bottero; Zanotti, Morandini, Nesterenko; Zophorozest, Bodone; Bortolot, Salino, Lacognata.

Marco Porrino, coach: “Partita giocata sotto la neve, con i giocatori contati, evento che ha indebolito l’attitudine di alcuni atleti aumentandola in altri. Miglioramenti nella fase difensiva collettiva”.

UNDER 19

26.02.23 Union Riviera - Biella Rugby 19-29 (7-29)

Marcatori. Mete: Nardi, Zavallone, Panizza, Casiraghi (2). Trasformazioni: Zavallone (2).

Biella Rugby: Salussolia; Nardi, Fusaro, Caputo, Panizza; Moretti, Negro; Gregori, Molinatti (65’ Censullo), Pierotti; Cafaro, Buturca; Zavallone (60’ Gibello), Casiraghi, Stanichievici. A disposizione: Salerno, Salino.

Pietro Giordano, coach: “Cinque punti in classifica che arrivano meritati dopo una sconfitta in casa e un pareggio sempre in terra ligure. Prestazione difensiva non brillante, compensata da una buona attitudine nelle manovre offensive, anche se forse si poteva fare qualche punto in più sul tabellone. Considerate le tante defezioni causa malanni, teniamo stretta la vittoria, fiduciosi nella costante crescita dei ragazzi e della squadra”.

SENIORES F

26.02.23 Coppa Italia ad Alessandria

Cus Genova - San Mauro/Biella 52-7

Stella Rossa – San Mauro/Biella 5-56

Stefano Scursatone, coach: “Giornata di coppa Italia per la Franchigia piemontese che nella fredda giornata di Alessandria affronta Cus Genova e Stella Rossa Milano. La partita contro le liguri le vede bene però sconfitte, entrando in partita solo verso la fine, mentre ottima la prestazione contro Stella Rossa dove le ragazze escono vittoriose con punteggio soddisfacente Appuntamento al 12 marzo a Genova”.

UNDER 15/13/11/9/7

26.02.23 A Biella: sessione di allenamento congiunta tra Brc, Rugby Cavaglià e Volvera Rugby

Edo Barbera, coordinatore e coach U15: “Dopo la partita della Nazionale si sono svolti regolarmente gli allenamenti delle varie categorie, per l’occasione mischiate con gli atleti di Rugby Cavaglià e Volvera Rugby. Nonostante il freddo e la neve battenti, i nostri atleti sono riusciti ad allenarsi con l’intensità necessaria, lavorando sulle diverse categorie il movimento offensivo, con i mezzi più adatti alle diverse età degli atleti. E’ sempre importante sfruttare al massimo le occasioni di confronto con le altre società e oggi i nostri orsetti ce l’hanno fatta in pieno”.