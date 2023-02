Basket femminile, l'U17 BFB domina in Coppa Piemonte

Dopo aver celebrato le continue vittorie della squadra senior e lo splendido cammino dell'Under 14, in casa Basket Femminile Biellese si festeggia un'altra squadra delle meraviglie. È l'Under 17 che dopo un inizio di stagione con il freno tirato, sta mettendo in mostra in Coppa Piemonte tutta la sua crescita. Nel girone che porterà a scegliere le finaliste, la squadra guidata dai coach Riccini e Merlo si trova a punteggio pieno dopo tre giornate. Quello che impressiona è la facilità con cui ha portato a casa queste vittorie. Tutte con ampi margini di scarto (+20 con Nole, +13 con Aosta, +20 con Fossano) e sempre dominando le partite fin dal primo quarto. Ancora una gara, fra due settimane, e si concluderà il girone d'andata. La sfidante sarà Borgomanero, squadra già strapazzata nel girone di qualificazione, ma in costante crescita.

Il pericolo più grande resterà affrontare le partite con troppa sicurezza pensando di avere già i risultati in tasca. Tutte le squadre superate hanno dimostrato che, come si alzava il piede dall'acceleratore, erano pronte a recuperare gli svantaggi. Sicuramente i coach chiederanno lavoro sodo durante gli allenamenti e concentrazione in gara. Se l'Under 17 continuerà ad esprimere il suo gioco, un pensierino a portare a casa la Coppa si può fare. "È una grande soddisfazione" dicono dalla dirigenza "vedere anche questo gruppo ottenere ottimi risultati. Sono ragazze che stanno facendo tanti sacrifici. Alcune di loro supportano la prima squadra, altre si prestano ad aiutare l'Under 14. Quasi tutte fanno un doppio campionato sottraendo energie e tempo alla loro squadra. Ciononostante riescono a portare a casa tante vittorie. La Coppa? A questo punto sognare è lecito"

Girone Coppa:

ASD Basket Nole - BFB U17: 33 - 53

BFB U17 - Eteila Aosta: 72 - 59

BFB U17 - Basket Fossano: 53 - 33