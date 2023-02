Primarie PD, Elly Schlein domina anche nel Biellese: ecco i dati nei seggi della Provincia

A Biella si respira grande soddisfazione in casa PD per il risultato di Elly Schlein, diventata la nuova segretaria del partito. I numeri sono impressionanti anche nel Biellese e confermano il trend nazionale: Schlein raccoglie 1207 voti su 1764 votanti; lo sfidante Bonaccini si assesta sui 547. Quasi la metà.

A commentare il risultato finale la segreteria provinciale del PD che comunica che le primarie si sono chiuse “con un risultato chiaro, una bella pagina di democrazia unica nel panorama politico italiano, che ha portato al voto iscritti ed elettori del PD per la scelta della segretaria nazionale”.

Per il segretario Rinaldo Chiola è il tempo “di riprendere con ancora maggior entusiasmo l’attività politica per affermare i valori di cui il PD è portatore, contrastando con fermezza l’operato di questa destra massimalista e arrogante, a difesa dei più deboli, per uno sviluppo sostenibile e il contrasto al precariato e al lavoro mal retribuito, per la tutela dei diritti sociali e civili, per politiche di vera attenzione all’emergenza ambientale”.