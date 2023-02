Alessio Pasqualini nuovo coordinatore della Lega Giovani Biella FOTO

Sabato 25 febbraio si è svolto a Roppolo, presso la Fondazione Emanuele di Bricherasio, il congresso della Lega Giovani Biella, congiuntamente a quello della Lega Giovani Vercelli. Presenti per l’occasione il Capogruppo Lega alla Camera e Segretario regionale Riccardo Molinari, il coordinatore Lega Giovani Luca Toccalini e il coordinatore Lega Giovani Piemonte Flavio Gastaldi.

Alessio Pasqualini, consigliere comunale della Lega a Biella, è stato eletto all'unanimità nuovo coordinatore provinciale alla presenza di oltre 80 giovani del Biellese, del Vercellese e delle altre province del Piemonte. Una grande partecipazione che conferma quanto la Lega sia radicata, legata e attenta al territorio e alle identità locali. Alessio Pasqualini subentra così ad Alessio Ercoli, che nei giorni scorsi aveva espresso la volontà di lasciare spazio ad altri, ma allo stesso tempo – come ha dichiarato durante il congresso – continuando ad essere «sempre al fianco del movimento e del nuovo coordinatore. Era giusto far crescere altri ragazzi – ha aggiunto Ercoli – perché siamo un gruppo forte e numeroso dove si fa ancora la gavetta e personalmente non mi piace avere troppi ruoli per troppo tempo. Per il resto non cambierà nulla, la mia presenza nel movimento e il mio impegno continueranno come prima, come sempre».

L’elezione di Pasqualini rappresenta dunque un importante momento di svolta per la Lega Giovani Biella, che ha l'obiettivo di rinnovarsi, sviluppando la futura classe dirigente del partito. "È un grande onore diventare il coordinatore della Lega Giovani Biella, desidero ringraziare in primis il coordinatore nazionale del Piemonte, Flavio Gastaldi, per la fiducia accordatami", ha dichiarato Pasqualini. "Desidero inoltre ringraziare il mio predecessore, il coordinatore uscente Alessio Ercoli, per aver consolidato le fondamenta del gruppo giovanile, creando un ambiente favorevole alla crescita e alla partecipazione attiva dei nostri giovani”.

Il nuovo coordinatore ha dichiarato la volontà di rafforzare la sezione giovanile attraverso la promozione di dibattiti, scuole politiche e incontri culturali, allo scopo di avvicinare più giovani possibili all’interesse per la politica e fornire ai giovani iscritti le conoscenze, le competenze e gli strumenti necessari per diventare la futura classe dirigente del partito. La nomina di Pasqualini è stata accolta con entusiasmo dai membri della sezione giovanile, che si aspettano dal nuovo coordinatore un rinnovato impegno per il territorio e per i cittadini biellesi. Il congresso della Lega Giovani Biella ha inoltre affrontato numerosi temi di interesse politico, in particolare scuola e università, l’autonomia, le questioni di più stretta attualità del territorio, la politica nazionale del partito e il buon governo della Lega in questo difficile periodo storico che stiamo affrontando.