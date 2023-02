Missione caldaia: come scegliere quella giusta?

Quando si tratta di scegliere la caldaia da installare in casa, può subentrare la confusione, per un motivo molto semplice: fra modelli e tecnologie differenti, ci troviamo di fronte ad un mare di opportunità. Premesso che oggi la caldaia a condensazione rappresenta con tutta probabilità la scelta più logica, per via dei suoi vantaggi, è comunque opportuno passare in rassegna le opzioni e i criteri fondamentali per la scelta.

Come scegliere la caldaia giusta?

Partiamo proprio dal fattore in assoluto più importante, ovvero le tecnologie di riscaldamento. Come anticipato poco sopra, le caldaie a condensazione sono fra le più gettonate, in quanto permettono di recuperare dai fumi di scarico una certa quantità di calore, evitandone così la dispersione. Il vantaggio è abbastanza semplice da comprendere: con questo sistema, si risparmia sui consumi e di riflesso anche sulla spesa in bolletta.

Per quel che riguarda le caldaie a gas, sono fra le più apprezzate ancora una volta per una serie di benefici che comportano. Oltre ad essere molto silenziose, costano meno, e assicurano delle ottime prestazioni per via di una potenza davvero elevata. Inoltre, pur rilasciando monossido di carbonio, sono comunque meno impattanti a livello ambientale. Chi desidera valutare l'acquisto di una caldaia a condensazione, o di altri modelli come quelli a GPL o metano, può cercare la soluzione migliore su Zeta Idraulica, esperta del settore.

Attenzione, però, perché ci sono anche altre tecnologie degne di essere valutate, come nel caso della caldaia a pellet. Queste ultime risultano ad esempio fondamentali per riscaldare gli ambienti dove non è possibile sfruttare il GPL o il metano.

Altri fattori da considerare prima di scegliere la caldaia

Ovviamente è di fondamentale importanza valutare la potenza della caldaia. In base a questo valore, espresso in kW, dipende infatti la capacità di riscaldare ambienti più o meno grandi. Inoltre, se l'immobile non può contare su un buon grado di isolamento termico, è necessario investire in un dispositivo con una potenza ancora superiore.

Non solo potenza, perché conta molto anche la classe energetica della caldaia. È un parametro che indica l'efficienza del dispositivo: più è alto, minori saranno i consumi, e di conseguenza si abbatteranno le spese in bolletta. Come se non bastasse già questo, una caldaia con una classe energetica alta consente di usufruire dell'ecobonus al 65%, così da risparmiare in sede di acquisto.

Un altro elemento da tenere in forte considerazione è il posizionamento. Se la caldaia deve essere installata in un ambiente esterno, servirà acquistare un modello appositamente progettato per resistere agli eventi climatici, dunque impermeabile. In alternativa, è possibile costruire una struttura per poter proteggere la caldaia, ma entrambe le opzioni alzano i costi finali per l'utente.

Chiaramente, sempre se si parla del posizionamento, le dimensioni della caldaia fanno tutta la differenza del mondo. Per fortuna, sul mercato è possibile trovarne di tutte le forme e le misure, così da poter reperire una caldaia adatta per ogni necessità. Serve però ricordare che le dimensioni incidono anche sulla quantità di acqua che il serbatoio potrà ospitare.