Una serata con "Noi del Bona"

L’istituto Eugenio Bona riprende gli incontri in Aula Magna interrotti dalla pandemia.

La visione della scuola non è solo quella di istruzione e di formazione degli studenti ma anche di fare cultura sul territorio. E proprio per questo ha il piacere di invitare chiunque sia interessato domani, martedì 28 febbraio alle ore 18 per un incontro organizzato dall’Associazione culturale Noi del Bona.

Angelica Sella, presidente della Fondazione Sella, illustrerà il ruolo della Fondazione nella promozione e valorizzazione dei suoi beni archivistici e artistici a vantaggio della comunità biellese e Andrea Pivotto, conservatore dell’archivio fotografico, presenterà il territorio attraverso la fotografia storica, dalle immagini di imprese alpinistiche e di montagna alla documentazione fotografica dell’industria biellese ai ritratti di studio da metà Ottocento ad oggi.

Una carrellata di immagini, con indicazioni sulle tecniche e sui supporti: un patrimonio importante per il nostro territorio.