In occasione della festa della donna, a Cavaglià è stato organizzato un aperitivo letterario. Il Comune, in collaborazione con Anpi, ha previsto nei locali nella sala convegni in via Vercellone la presentazione del libro "Alba Spina Una vita per un ideale" . All'evento sarà presente l'autrice Silvia Delzoppo.

L'appuntamento è sabato 4 marzo alle 10,30.