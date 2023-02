A Biella due giorni in ricordo di Mauro Valentini a conclusione del centenario della Lilt , FOTO

Iniziato a Roma il 25 febbraio 2022, l’anno del Centenario LILT è stato caratterizzato da celebrazioni ed eventi importanti organizzati da tutte le Associazioni LILT riunite in questi giorni nella nostra città dal Presidente Nazionale Francesco Schittulli per l’Assemblea annuale, e conclusosi sabato mattina a Spazio LILT con un evento organizzato per ricordare il Dott. Mauro Valentini, Presidente di LILT Biella scomparso improvvisamente alla fine di ottobre.

Venerdì pomeriggio alle ore 15:30 si sono aperti i lavori istituzionali presso la Sala Congressi dell’Hotel Agorà Palace con il benvenuto da parte della Presidente di LILT Biella Rita Levis a tutti i Presidenti Provinciali e Metropolitani e ai Coordinatori Regionali giunti a Biella da tutta Italia. Levis ha ringraziato il Presidente Nazionale e i membri del Consiglio Direttivo per aver deciso di organizzare proprio nella nostra città l’evento più importante della LILT e ha dedicato un ricordo al Dott. Mauro Valentini seguito da un applauso da parte di tutti i presenti.

Così il presidente Schittulli: “La mia Presidenza è nata anche con la figura di Mauro Valentini e ho voluto dare atto a un amico, nonchè Presidente LILT - poi, rivolgendosi ai Presidenti e Coordinatori - domani (sabato - n.d.r.) avrete modo di visitare Spazio LILT, un progetto fortemente voluto da Mauro Valentini, co-finanziato dalla Sede Centrale e realizzato grazie alla generosità di tanti biellesi, aziende e privati cittadini. A Biella, una città piccola rispetto ad altre, si è saputo realizzare una vera alleanza tra diverse realtà che testimonia il ruolo di complementarietà che la LILT può, e deve avere, rispetto alla sanità regionale integrando i servizi e le finalità dell’ASL laddove quest’ultima non riesce ad arrivare. Un’alleanza che tutti dobbiamo tendere a creare anche grazie ai numerosi protocolli di intesa che la Sede Centrale ha sviluppato nel corso degli anni: accordi e convenzioni che ogni Associazione Provinciale deve poter adattare per il proprio territorio.”

All’apertura dell’Assemblea il Ministro della Sanità Orazio Schillaci ha inviato un video-messaggio rivolto a tutti i presenti nel quale ha sottolineato “il ruolo fondamentale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori che, con i suoi 100 anni storia, rappresenta un motivo di orgoglio per l’Italia. Un vero patrimonio da valorizzare per costituire un futuro che metta al centro la cultura della prevenzione.”

Un messaggio davvero inaspettato è arrivato all’Assemblea da parte della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Aiutare chi sta vivendo la malattia a non scoraggiarsi, a non sentirsi solo, a continuare a combattere, può fare la differenza”.

A conclusione della parte pubblica, la Presidente Levis ha invitato alcune autorità e personalità locali a lasciare il proprio saluto all’Assemblea e la propria testimonianza circa il ruolo di LILT Biella sul territorio: Dott.ssa Gigliola Topazzo - Assessore alla Sanità del Comune di Biella, Dott. Mario Scipione Sanò - Direttore Generale dell’ASL di Biella, Dott. Luca Robiolio - Vicepresidente dell’Ordine dei Medici di Biella, Emiliana Mosca - Consigliere FNOPI Biella, Dott.ssa Viola Erdini - Presidente Fondo Edo Tempia, Dott. Piero Zantonelli - Presidente Federfarma Biella/Vercelli, Dott.ssa Lucia Bianchi Maiocchi - Membro del CDA e Sustainability Manager di Vitale Barberis Canonico, Col. Mauro Fogliani - Comandante Provinciale dei Carabinieri, Cap. Roberto Macculi - Comandante di Compagnia della Guardia di Finanza di Biella.

Sabato mattina invece il Consiglio Direttivo Nazionale, Presidenti e Coordinatori si sono ritrovati a Spazio LILT per visitare il Centro Oncologico Multifunzionale inaugurato nel 2016 e per commemorare la figura di Mauro Valentini insieme a numerose autorità territoriali, tanti amici dell’Associazione e alla presenza del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, On. Gilberto Pichetto Fratin.

Ancora una volta è stata la Presidente di LILT Biella Rita Levis ad accogliere e a dare il benvenuto agli ospiti con un discorso che ha ripercorso le tappe principali della storia di LILT Biella attraverso la figura di Mauro Valentini. Nel lasciare la parola al Presidente Nazionale Francesco Schittulli, Rita Levis ha ricordato ancora il suo predecessore: “Il Dott. Valentini non era biellese ma originario di Genova; non ha mai perso il suo accento e in sala operatoria ci faceva ascoltare per ore le canzoni di Fabrizio De Andrè. Era ligure nell’anima ma ha dedicato ai biellesi la sua vita professionale come chirurgo e il suo impegno come Presidente di un’Associazione Provinciale LILT dal 1995 al 27 ottobre 2022. A lui, tutti noi di LILT Biella, dedichiamo questa giornata e il nostro impegno.”

Il Prof. Schittulli ha iniziato il suo intervento ricordando l’appoggio ricevuto da Mauro Valentini per la sua candidatura a Presidente Nazionale e il suo ruolo di Consigliere dell’organo direttivo. Schittulli da molti mesi ormai sta rivolgendo un appello a tutte le istituzioni per dare vita ad un bollettino periodico del cancro: “Ogni giorno 1.071 italiani ricevono una diagnosi di tumore. Questo la dice lunga sull’impegno sociale e sanitario che dobbiamo assumere nei confronti di una malattia che è vincibile. Una malattia ambientale su base genetica perchè l’ambiente contribuisce ad alterare, modificare e mutare alcune proteine dei nostri geni fino a portarle allo sviluppo del cancro. Per questo il Dicastero del Ministro Pichetto svolge un ruolo essenziale: sappiamo di avere a che fare con 534 sostanze cancerogene individuate dallo IARC (Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro – n.d.r.), di cui 132 sono certamente cancerogene, le altre possibilmente o probabilmente cancerogene. Dobbiamo creare un’alleanza umana con l’obiettivo di vincere e, anzi, debellare questa malattia. Possiamo farcela perchè abbiamo tutti gli strumenti a disposizione per arrivare ad una guaribilità che superi il 95% per tutte le forme neoplastiche.”

Dopo il Presidente Nazionale, l’On. Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha iniziato il suo intervento ringraziando la Presidente Rita Levis “prima motore e poi guida di questa bellissima realtà”. “Non posso che ricordare con affetto Mauro Valentini per quello che ha fatto durante la sua professione e per quello che ha realizzato grazie alla sua passione, mosso fino all’ultimo momento da grandi progetti e da grandi sogni che poi realizzava, come nel caso di Spazio LILT ma ancora prima, nel 2000, con le Cure Palliative Domiciliari, una vera e propria “start-up” a livello nazionale.” Il Ministro ha riportato poi l’attenzione al tema ambientale sottolineando che “Biella si trova i margini della Pianura Padana, la zona con l’aria più inquinata e con la presenza più alta di polvere sottili di tutta l’Europa. Non abbiamo altra strada che la decarbonizzazione: un percorso che stiamo avviando in un momento molto difficile dal punto di vista energetico, con una serie di azioni che modificheranno profondamente il nostro rapporto con l’approvvigionamento energetico visto che il nostro Paese ricava i due terzi della propria energia dal combustibile fossile. Il mio obiettivo, e quello di questo Governo, è quello di arrivare nel 2030 a ribaltare questo rapporto a favore delle fonti rinnovabili.” E ritornando alla mission della LILT: “Credo che sia arrivata l’ora, e sono certo che il Ministro della Salute Schillaci stia lavorando in questo senso, per creare le condizioni per dare spazio al mondo del volontariato, del privato e assicurativo in aiuto al sistema di sanità pubblica. Il modello proposto dalla LILT può essere davvero uno stimolo, un supporto per lo Stato per fare meglio e per intercettare le necessità dei cittadini.”

Il momento seguente è stato caratterizzato dai saluti istituzionali da parte delle autorità presenti: il Prefetto di Biella, Silvana D’Agostino, da poco insediata in città; il Sindaco Claudio Corradino che ha ricordato la lunga conoscenza con il Dott. Valentini e le iniziative realizzate insieme, oltre al contributo fondamentale della LILT, sia nella promozione della prevenzione che nell’accompagnamento del malato nella fase finale della vita; S.E. il Vescovo della Diocesi di Biella Mons. Roberto Farinella che si è congratulato con la LILT per i suoi 100 anni e ne ha sottolineato la capacità di mettere in sinergia realtà diverse, ma ha anche ricordato Mauro Valentini, tra i primi ad accoglierlo in città quando arrivò dalla Diocesi di Ivrea. Chiara Caucino, Assessore della Regione Piemonte alla Famiglia, Bambini, Casa, Benessere Animale, Pari Opportunità Personale e Affari Legali si è detta fiduciosa rispetto ad una malattia che, secondo i dati, oggi consente a molti di sopravvivere dopo una diagnosi di cancro, un risultato impensabile anche solo fino a vent’anni fa.

Nella sua testimonianza la Dott.ssa Teresa Angela Camelio, Procuratore Generale della Repubblica, ha raccontato che insieme Mauro Valentini stava lavorando ad un progetto dedicato alla salute dei dipendenti della Procura di Biella, un “piccolo ma significativo microcosmo” per il quale mettere a disposizione i servizi di Spazio LILT. “Il covid aveva fermato la realizzazione di questo progetto, ma nell’ultimo incontro avuto con il Dott. Valentini poco prima della sua scomparsa ci siamo detti “Lo facciamo!”. E oggi mi rivolgo alla Presidente Levis: lo facciamo!”.

L’ultimo saluto istituzionale è arrivato dal Presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo: “Varcando il cancello di Spazio LILT questa mattina ho voluto concentrarmi sull’ultimo incontro avuto con Mauro proprio qui. L’ho rivisto sorridente e ho rivisto ciò che in lui apprezzavo di più, la sua signorilità in tutto.” Ramella Pralungo ha poi voluto portare all’attenzione del Ministro Pichetto, in quanto rappresentante del Governo, e di tutti i presenti, su uno dei grandi problemi che oggi investono la sanità pubblica, ovvero la carenza di medici e infermieri causata dai numeri chiusi delle università e delle specialità: un sistema poco lungimirante che oggi non permette un ricambio dei medici che giungono all’età della pensione. Poi, rivolgendosi direttamente ai Presidenti e ai Coordinatori LILT: “Portate il mio personale ringraziamento a tutti vostri volontari”.

L’ultimo breve intervento è stato quello di Antonio Mussa, Professore Emerito di Chirurgia Generale e Chirurgia Generale presso l’Università degli Studi di Torino, co-Fondatore dell'Osservatorio Nazionale Sanità e Salute del Senato ed Europarlamentare della VI Legislatura. “Noi Italiani dobbiamo essere orgogliosi perchè il nostro Paese è l’unico ad aver finanziato e avviato programmi di prevenzione. La prevenzione riduce del 20% circa la mortalità per tumore, ma abbatte del 50- 60% la necessità di effettuare interventi demolitivi.”

È stato poi il Dott. Giuseppe Franco Girelli, Vice Presidente di LILT Biella, ad effettuare la consegna simbolica della cifra raccolta in occasione della Pigiama Run 2022 di Biella al Prof. Paolo Manzoni, Direttore della Struttura Complessa a Direzione Universitaria (SCDU) del reparto di Pediatria dell’Ospedale di Biella. Sebbene inizialmente LILT Biella avesse deciso di finanziare attraverso la raccolta fondi corsi di formazione professionale sulla gestione degli accessi venosi centrali in bambini oncologici rivolti al personale del reparto diretto dal Prof. Manzoni, la cifra raccolta, oltre 10.000 euro, permetterà di mettere in campo un progetto ben più ambizioso finalizzato al sostegno concreto delle famiglie dei piccoli pazienti oncologici residenti nel Biellese ma in cura presso la SC di Oncoematologia Pediatrica del Dipartimento di Patologia e Cura del Bambino “Regina Margherita" diretto dalla Prof.ssa Franca Fagioli.

Prima di salutare gli ospiti e congedare i Presidenti e Coordinatori LILT in partenza per rientrare nelle proprie città, la Presidente di LILT Biella insieme al Prof. Schittulli, al Ministro Pichetto Fratin, al Sindaco di Biella, al Vescono della Diocesi, all’Assessore Caucino e a Valeria Valentini, ha svelato il totem dedicato al Dott. Valentini che accoglierà da qui in avanti coloro che entrano a Spazio LILT con la frase che lui amava ripetere come stimolo a fare di più e a fare meglio “Ogni punto di arrivo e un nuovo punto di partenza”.

Il progetto, realizzato grazie alla generosità di Tecnomeccanica Biellese, unisce simbolicamente il territorio e Spazio LILT.