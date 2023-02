Prima di andare nello specifico e far riferimento al servizio di backup dati dobbiamo sottolineare che comunque ci sono molte persone come tutti sappiamo e magari siamo noi anche tra queste persone che utilizzano i loro PC non solo per motivi ludici e quindi di divertimento ma la utilizzano anche per scopi professionali e pensiamo a chi ha un e-commerce o a chi comunque lavora nel mondo online o chi lavora in Smart Working o anche agli studenti di tutte le categorie che non si possono permettere di perdere i dati e quindi devono farsi fare questo backup come vedremo.

Anzi a dire il vero parliamo di persone che già quando comprano un Notebook perché gli serve per motivi professionali devono trovare uno di queste realtà che offre questo servizio di backup dati che poi altro non è che fare una copia dei file dei nostri dati in modo da poterla recuperare in caso abbiamo qualche problema con il computer e quindi qualche virus o qualche dipendente la nostra azienda che fa degli errori che ci fa perdere quei dati o se c'è un evento catastrofico come può essere un allagamento comunque un servizio del genere gli serve per tantissime altre cose che riguardano sempre la parte software e hardware del loro PC

E comunque teniamo presente che già comunque i singoli cittadini potrebbero avere dei dati molto importanti che non possono assolutamente perdere e ancora di più se parliamo delle aziende che veramente rischierebbero tanto per quanto riguarda la loro sicurezza e per quanto riguarda l'aspetto economico se non riuscissero a recuperarli o se non riuscissero a mettere da parte questi dati in modo da non avere problemi di cui abbiamo detto prima

Comunque quello che fanno questi esperti nel settore e poi recuperare i file grazie a questa copia ed stabilire una situazione operativa di partenza prima di quell'evento che ha provocato questo tipo di problema che ha fatto perdere i dati in poche parole tranquillizzando i loro clienti

Non possiamo non avere conoscenze per quanto riguarda il servizio di backup dati

In ogni caso dobbiamo considerare che è molto difficile che una persona che non usa un pc per motivi ludici magari per andare sui social non sappia che cosa significa backup dati e soprattutto poi se parliamo di realtà aziendale e quindi di imprenditori ma anche di liberi professionisti semmai ci possono essere persone che sono più superficiali delle altre e sono quelle persone che magari ci pensano ma credono che a loro non capiterà mai un problema del genere finché poi rischiano di ritrovarsi realmente nei guai per quelle cose che dicevano nella prima parte

Però fortunatamente ormai anche una piccola realtà aziendale a quei servizi di assistenza informatica all inclusive con dei consulenti che sono loro a sollecitarli per questo tipo di backup dati anche se loro non ci pensano anche se loro sono superficiali e se ne dimenticano proprio perché ne comprendono l'importanza e cercano di dare una mano a tutti i punti di vista ai loro clienti