A Ronco la mostra "Non solo rosa" di Anna Rey

Il 5 marzo alle 16 inaugura a Ronco, nei locali della Pro Loco in via Roma la mostra "Non solo rosa" di Anna Rey.

Questi gli orari di apertura:

- Domenica 5 marzo 2023: inaugurazione ore 16:00

- Sabato 11 marzo 2023: ore 10:00-12:00 e 14:30-18:00

- Domenica 12 marzo 2023: ore 10:00-12:00 e 14:30-18:00

Le opere esposte nascono dall’applicazione di un particolare metodo di pittura ad acquerello, che utilizza l’acqua come elemento principale di espressione.

E’ l’acqua, infatti, che guida i pigmenti di colore sul foglio, che crea fusioni di tonalità e sfumature, da cui vengono poi intuite e ridefinite le forme, attraverso l’utilizzo di spazi bianchi, focalizzazioni cromatiche, elementi resi in “negativo”, sovrapponendo gradazioni più scure di colorazione. Il risultato sono rappresentazioni dai contorni delicati e dai colori vivaci, in cui ogni occhio può cogliere diversi particolari e significati. I soggetti che più si adattano alla tecnica sono quelli naturali: piante, fiori, paesaggi ma anche architetture e scorci urbani.

Anna Rey vive tra Biella e Ronco. Nella vita si occupa di tutt’altro ma, da qualche anno, ha deciso di riscoprire l’antica passione per i colori, utilizzata spesso come antidoto allo stress ealla frenetica vita quotidiana ma, soprattutto, come fonte di serenità ed armonia. Autodidatta, per la prima volta condivide i risultati del suo lavoro adacquerello