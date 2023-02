Ritrovato nel Cusio il 29enne scomparso da Ghiffa da 4 giorni

E’ stato ritrovato il 29enne di Ceredo di Ghiffa, di cui si erano perse le tracce da quattro giorni. Le ricerche erano scattate sabato mattina dopo che i famigliari si erano preoccupati per la sua assenza: da quanto è dato sapere era uscito di casa mercoledì per compiere un giro in montagna ma poi non aveva fatto ritorno.

Sabato per tutto il giorno le ricerche si erano concentrate nella zona del Santuario della Santissima Trinità di Ghiffa, spingendosi fino al Pollino con squadre della stazione Val Grande del soccorso alpino civile, militari del Sagf, Vigili del fuoco e Carabinieri.

Una segnalazione è arrivata domenica pomeriggio. I soccorritori hanno ricevuto la segnalazione di un giovane somigliante a Capponcelli in un locale a Gattugno, nel Cusio.