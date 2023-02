Ubriaco chiede da bere al bar, al rifiuto disturba. Poi, portato al Pronto Soccorso, si scatena

Si presenta ubriaco al bancone di un bar e chiede un bicchiere. Al rifiuto del titolare, comincia ad agitarsi e a disturbare i clienti. È successo ieri pomeriggio, 26 febbraio, a Gaglianico.

Protagonista dell'accaduto un marocchino di 38 anni, intercettato dai Carabinieri all'esterno di un supermercato della zona. In seguito, è stato trasportato in Pronto Soccorso dal personale sanitario del 118. Qui, avrebbe continuato a creare problemi: è stato necessario, a questo punto, l'intervento congiunto di militari e personale di vigilanza per calmarlo.