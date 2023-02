Muzzano, scontro tra auto per una mancata precedenza: una donna finisce in ospedale (foto di repertorio)

È di un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri, 26 febbraio, nel comune di Muzzano. A rimanere coinvolte due auto, condotte da un 47enne del posto e una donna di 53 anni, residente a Mongrando.

Con quest'ultima, era presente a bordo la sorella, una 48enne, rimasta ferita nello scontro, avvenuto molto probabilmente per una mancata precedenza. La passeggera è stata subito assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi del caso.