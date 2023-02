Giovane fermato dalla Polizia. È nervoso e insospettisce gli agenti: nelle tasche aveva droga

Durante il normale controllo del territorio, gli operatori della Squadra Volante decidevano di sottoporre a controllo documentale due soggetti, rispettivamente di 28 e 22 anni residenti nel Biellese. Alla richiesta degli operatori di esibire i documenti, il ventiduenne palesava un atteggiamento particolarmente nervoso, dettato da tremore alla voce e alle mani.

Per tale motivo si decideva di procedere ad un controllo più approfondito chiedendo ai due di mostrare il contenuto delle tasche per verificare il possesso di eventuale materiale illecito. Il ventiduenne estraeva dall’interno dei propri pantaloni una busta contenente 12 pastiglie di colore rosa presumibilmente stupefacente di tipo MDMA, una busta in cellophane contenete sostanza in polvere bianca dal peso di circa 2.20 gr. e un’ulteriore bustina contenente circa 2.70 gr. di sostanza stupefacente di tipo mariujana.

Vista la situazione si decideva di procedere a perquisizione dapprima personale e successivamente domiciliare di entrambi i soggetti, la quale dava esito negativo. Tuttavia, considerato il possesso di sostanza stupefacente il ventiduenne veniva deferito alla competente Autorità Giudiziaria e la sostanza prontamente sottoposta a sequestro.