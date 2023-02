Controllo di Polizia, l'auto cambia direzione ma viene fermata: una coppia aveva hashish e eroina

Durante il normale controllo del territorio gli operatori della Squadra Volante decidevano di sottoporre a controllo un veicolo con a bordo due soggetti, uomo e donna rispettivamente di anni 42 e 34 residenti a Biella, poiché insospettiti da un repentino cambio di direzione, come a voler eludere il controllo.

Entrambi, durante il controllo documentale, manifestavano uno stato di forte agitazione, scendendo dal veicolo e provando in più occasioni ad allontanarsi dall’auto. In tale frangente, la donna, in uno dei tentativi di sottrarsi al controllo, lasciava cadere dalla propria tasca un involucro in cellophane contenente 2 gr. di sostanza in polvere bianca presumibilmente cocaina, immediatamente raccolto dagli operatori.

Accompagnati entrambi presso gli Uffici della Questura si procedeva a perquisizione personale, la quale dava esito positivo consentendo di rinvenire ulteriori due involucri: uno contenente oltre 50 gr. di sostanza stupefacente di tipo hashish, l’altro contente circa 2.5 gr. di sostanza di tipo eroina.

Alla luce di quanto rinvenuto, i due soggetti venivano deferiti alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio.