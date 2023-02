Biella, uomo colto da malore alla guida. Un infermiere fuori servizio lo soccorre

Tragedia sfiorata a Biella grazie all'intervento tempestivo di un infermiere in servizio all'Ospedale degli Infermi di Ponderano.

Stando alle ricostruzioni del caso, il sanitario stava camminando in viale Macallè quando, all'improvviso, ha incrociato un'auto in sosta. All'interno era presente un uomo privo di sensi, colto probabilmente da un malore mentre era alla guida. L'allarme è stato subito lanciato nel primo pomeriggio di ieri e, in breve tempo, il personale del 118 ha subito trasportato l'uomo al Pronto Soccorso in codice rosso.

In seguito, si è scoperto che i parenti avevano tentato di mettersi in contatto con lui. La mattina, infatti, dopo aver posato la spesa in casa, si era allontanato da casa per effettuare alcune commissioni. Ma al telefono non aveva più risposto tanto da far preoccupare la moglie che, insieme alla figlia, aveva allertato i Carabinieri.

Gli stessi militari dell'Arma, nel giro di brevetempo, le hanno poi contattate spiengando loro circa la sorte del familiare.