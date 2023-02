Biella, ruba l'auto della scuola guida. Fermato, tenta di colpire gli agenti: arrestato

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo, 40 anni, residente a Biella, per aver rubato un’autovettura in sosta in un parcheggio del centro cittadino. Nel pomeriggio di giovedì scorso è giunta alla linea di emergenza una chiamata da parte di un uomo che, con voce particolarmente agitata, riferiva che gli era stato rubato il veicolo in uso alla scuola guida.

Giunti sul posto, gli uomini della Squadra Volante prendevano contatti con la persona ottenendo tutte le informazioni necessarie per la ricerca del mezzo: modello, targa, colore ed eventuali caratteristiche. Prontamente diramata la nota a tutti gli equipaggi sul territorio, il veicolo veniva fermato circa mezz’ora dopo la segnalazione con alla guida il quarantenne, tra le altre cose sprovvisto della patente di guida.

Verificata la corrispondenza della targa del veicolo con quella oggetto di furto, veniva intimato l’alt e il conducente invitato a scendere dal mezzo. Fin da subito lo stesso mostrava un atteggiamento poco collaborativo, tentando di giungere allo scontro fisico con gli agenti, rendendo necessario l’uso delle manette e l’accompagnamento presso gli Uffici della Questura.

Ivi giunti, sentito il Sostituto Procuratore di turno, veniva tratto in arresto per il reato di furto aggravato. Successivamente, su richiesta del Pubblico Ministero, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Biella ha convalidato l’arresto disponendo a carico del soggetto la misura cautelare degli arresti domiciliari.