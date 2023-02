Biella, fermata donna alla guida: trovata senza patente, assicurazione e revisione

Nella mattinata di ieri, 26 febbraio, alle 9 circa, durante un classico controllo territoriale, la Polizia Locale di Biella ha notato un veicolo che, da una prima visura, era sprovvisto della prescritta copertura assicurativa e della revisione. Lo stesso veicolo stava percorrendo via Carso per poi essere fermato in via Cernaia.

Approfondendo i controlli, la proprietaria, residente in un paese limitrofo a Biella (da molti anni), di origine peruviana del ‘70, ha esibito un permesso di guida internazionale scaduto e ha confermato di non aver mai conseguito la patente italiana. La stessa è stata sanzionata ai sensi dell’articolo 135-193-80 del codice della strada, oltre alle sanzioni amministrative per la mancata copertura assicurativa: infatti, è scattato il sequestro del veicolo.