Un'automobile è andare a sbattere contro un palo della luce a Biella, in via Coppa a Chiavazza. Il fatto è accaduto questa mattina, lunedì 27 febbraio.

Al volante del mezzo c'era una donna, che è stata immediatamente soccorsa dal 118 che le ha prestato le cure mediche del caso.

Ancora da accertare la cause dell'incidente. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e la Polizia Locale per i rilievi del caso.