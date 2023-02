Ponderano, auto avvolta dalle fiamme in pieno centro (foto di M. Baù per newsbiella.it)

È andata completamente distrutta la parte anteriore dell'auto, avvolta dalle fiamme nel pomeriggio di oggi, 27 febbraio, a due passi dalla chiesa parrocchiale di Ponderano. L'allarme è scattato poco prima delle 16.30.

Sul posto i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza del mezzo. I danni sono piuttosto ingenti. Saranno da accertare le cause del rogo.