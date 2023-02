Avrebbe riportato una prognosi di 20 giorni l'anziano alla guida, rimasto coinvolto nel sinistro autonomo, avvenuto ieri mattina, 26 febbraio, in Superstrada, tra l'uscita di Valdengo e quella di Cerreto Castello.

Al volante un uomo di 86 anni che, per cause da accertare, ha perso il controllo dell'auto ed è finito contro le barriere poste a bordo strade. Sul posto Carabinieri e 118 per l'assistenza e il trasporto in ospedale.