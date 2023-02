Edu Day on the Road 2023 a Biella

Torna Edu day, il più grande appuntamento annuale di Microsoft dedicato al mondo della Scuola e, alla sua ottava edizione, si presenta in una veste completamente rinnovata! L'appuntamento è domani alle 14 all'Itis di Biella.

Dopo alcuni anni in versione digitale, la volontà di questa edizione è tornare a contatto diretto con le scuole e con il territorio; per questo Edu Day diventa Edy Day on the road: un roadshow che attraverserà l’Italia con l’obiettivo di visitare alcune scuole del territorio per condividere best practice, storie di successo, indicazioni e suggerimenti.

EDU day on the Road rappresenta la volontà di creare un dialogo col territorio per costruire insieme il potenziamento del mondo della didattica attraverso la tecnologia, aprendo un tavolo di dialogo tra scuole, istituzioni e aziende per garantire il successo nella digitalizzazione del nostro Paese.

Il focus di questo anno è sul Microsoft Education Transformation Framework, una guida olistica rivolta agli esperti del mondo della scuola, per supportarli nella complessità della trasformazione digitale e sul suo impatto su ogni aspetto della loro missione.

Il Framework ha l’obiettivo di facilitare il processo di immaginazione di ciò che è possibile e lo sviluppo di una strategia per raggiungerlo.

Questi i quattro pilastri fondamentale della guida sui quali si focalizzeranno i workshop della giornata: Leadership & Policy, Teaching & Learning, Intelligent Environments, Student & School Success.