Carnevale a Masserano, serata di musica e divertimento al teatro comunale

Musica e divertimento tra maschere e mille colori. È stato un successo la festa di Carnevale, andata in scena nei giorni scorsi nel comune di Masserano, al teatro comunale.

A commentare l'evento l'Associazione Genitori Sempre- Masserano che cresce che, sui propri canali social, ha così commentato: “Vi avevamo promesso una serata di musica, divertimento e colore e così è stato!Alcune foto del ballo e delle premiazioni delle maschere. Per questa prima edizione sono stati assegnati anche il Titolo di Mr Tremarel e Miss Alegria .. e la Miss Baby Alegria.Un ringraziamento speciale a coloro che hanno collaborato: Pro Loco di Masserano, Tiziana Costa e Nicola Andreon per la produzione dei premi che hanno rappresentato l'artigianalità di Masserano, il Comune e come sempre... grazie a tutti coloro che sono venuti a divertirsi con noi!!!”.