A Valdengo tornano i soggiorni marini per anziani

Il gruppo anziani e volontari di Valdengo organizza, anche per quest’anno, il soggiorno marino a Bellaria-Igea Marina presso l’hotel fronte spiaggia dal 3 al 17 giugno, con un costo di € 950,00 comprensivo di pullman andata e ritorno. Per informazioni e prenotazioni si prega di contattare i numeri al 0444/1574970 int.1, entro il 6 maggio 2023. Ne dà notizia Paolo Zanta, consigliere delegato alle Politiche per Anziani del comune di Valdengo.