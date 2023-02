Ponderano avrà un nuovo archivio comunale, FOTO

Sono ormai troppi i faldoni che si trovano all'ultimo piano del palazzo comunale di Ponderano, e l'amministrazione Locca ha dato il via ai lavori per la realizzazione di nuovi locali adatti a ospitarne una gran parte.

I nuovi spazi si trovano in via 1° Maggio, nei pressi di un magazzino. "Il carico per i solai stava diventando importante - spiega il sindaco Roberto Locca - . Motivo per cui abbiamo cercato nuovi spazi dove spostarne almeno una parte. I faldoni dell'ospedale per esempio, occupano una parte importante e resteranno nel palazzo comunale a disposizioni, ma i documenti più vecchi lo sposteremo".

Il trasloco consentirà di lasciare spazio in Comune per nuovi uffici: "Spostando i documenti - conclude Locca - avremo locali nuovi che vedremo come utilizzare, non saranno dimenticati".