Si riunisce a Biella la III Commissione Consiliare giovedì 2 marzo

E’ stata indetta una convocazione della III Commissione Consiliare per giovedì 2 marzo alle ore 18,00 presso la sala consiliare di Palazzo Oropa a Biella, in via Battistero 4.

I punti all’ordine del giorno riguardano: LL.PP. - Disamina programma triennale delle opere pubbliche allegato al DUP; Gestione del territorio - Adempimenti ex L.R. n. 15/89 contributi comunali per interventi relativi ad edifici per il culto – Determinazione della quota per l’anno 2023 – Approvazione programma di intervento; Gestione del territorio - Verifica quantitativa e qualitativa delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie - Individuazione ambiti d’intervento – anno 2023; Gestione del territorio - Esame nuovo regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali in città; Varie ed eventuali