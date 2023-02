Gaglianico, da Vauto la nuova Honda HR-V, il crossover compatto

HR-v è un suv elegante e sportivo allo stesso tempo caratterizzato da linee eleganti e una forma compatta, con misure che vanno dai 434 cm di lunghezza ai 179 di larghezza, di qualche centimetro più grande rispetto alla seconda generazione. La griglia frontale dona un’aria ricercata all’auto, mentre spiccano i fanali led sia frontali che posteriori. Gli interni si presentano lineari ed eleganti, display da 9 pollici con sistema Apple car Play ed Android Auto. Hrv Full Hybrid è disponibile in 3 allestimenti: Elegance, Advance e Advance Style.

Ottime le prestazioni per la categoria con l’unica motorizzazione disponibile, vale a dire full hybrid, con un motore 1.5 c.c. benzina da 107 cavalli e uno elettrico che permette di arrivare a una potenza complessa complessiva di 131 cavalli che lavorano in alternanza, fornendo maggiore potenza, fornendo una accelerazione da 0 a 100 km/h in 10,6 secondi.