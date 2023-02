“Una Bussola…per nascere", un viaggio alla scoperta dello sviluppo del bambino dalla nascita e nei primi 6 mesi di vita

Educatrici, pedagogiste, psicologhe, ostetriche insieme sul territorio per orientare le famiglie alla nascita, al parto, al diventare genitori: il percorso “Una bussola…per nascere”, in partenza a marzo nella sua seconda edizione, è pensato per chi desidera diventare genitore, per chi è già in dolce attesa e per chi è diventato genitore da poco.

La proposta ideata dalla squadra di lavoro della Cooperativa Sociale Tantintenti intende condurre le famiglie (singole o in coppia) in un viaggio alla scoperta dello sviluppo del bambino dalla nascita e nei primi 6 mesi di vita, a partire dal pensiero pedagogico montessoriano.

All’interno del percorso sono previsti 2 moduli: uno interamente gratuito che nasce dalla collaborazione con le risorse che sul territorio biellese sono specializzate su queste tematiche. Ci saranno i consultori dell’Asl di Biella con le loro ostetriche che racconteranno del parto in ospedale e del loro ruolo fondamentale nello stare accanto alle neomamme; il gruppo La Cicogna, specializzato nel parto a domicilio; le educatrici del consultorio di Cossato (Cissabo) per raccontare i primi passi da genitore; l’associazione di mamme MOM’S come punto di incontro e sostegno tra neomamme.

Il programma nasce proprio dalla collaborazione tra enti pubblici e privati per dare alle famiglie una visione dell’ampia offerta del territorio sul tema della nascita.

Gli incontri saranno di giovedì a partire dal 9 marzo alle ore 17 a Cossato, presso l’ex hotel Belsit in via Pajetta 14.

Sarà possibile iscriversi anche a 3 workshop tematici (a pagamento) condotti dalle esperte della Tantintenti: il primo sarà un affondo sugli ambienti domestici per modularli in modo da accogliere il nuovo nato; il secondo insegnerà a costruire i “mobiles”, prime attività interattive per neonati e l’ultimo sarà un approfondimento sulle emozioni che circondano attesa, nascita e primi mesi di vita. I workshop si svolgeranno di sabato alle ore 10 al Trovatempo: la città delle famiglie, via IV Novembre 17 a Candelo.

Si ricorda che è necessaria l’iscrizione. Per conoscere il programma in dettaglio, è possibile visitare la piattaforma www.biellawelfare.it- sezione Servizi - Una bussola per nascere.

Per maggiori informazioni scrivere una mail a simona.salani@tantintenti.org o contattare il numero 351 877 1561(anche Whatsapp)