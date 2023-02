Gaglianico, ultime visite legate al “Progetto Benessere” dedicato ai cittadini

Gaglianico chiuderà a marzo il suo “Progetto Benessere” svolto in collaborazione con Fondo Edo Tempia dedicato ai cittadini residenti nel Comune con le visite di Prelievo Ematico per il Dosaggio del PSA rivolte a tutti gli uomini di età compresa tra i 50 e gli 80 anni.

Questo progetto che lega il Comune di Gaglianico all’importante istituzione biellese, ha come obiettivo la promozione della salute e la divulgazione dell’importanza della prevenzione attraverso una serie di iniziative gratuite rivolte a tutti i cittadini. La prima tranche si è svolta a giugno 2022 con le visite Senologiche per le degenti della Casa di Riposo di Gaglianico, a cui hanno fatto seguito nei mesi di novembre e dicembre le visite di Prevenzione Cardio-Oncologica comprensive di elettrocardiogramma tenutesi presso l’ambulatorio medico predisposto per l’occasione dietro al Municipio. In questo mese di febbraio, con inizio il 13 e per tre lunedì consecutivi, tutte le residenti sopra i 25 anni hanno potuto usufruire gratuitamente di un controllo molto importante per ogni donna cioè una visita senologica di prevenzione oncologica svolta dalla Dott.ssa Adriana Paduos, chirurgo e specialista di Fondo Edo Tempia.

L’ultima tranche del progetto si svolgerà nel mese di marzo presso l’Ambulatorio Medico con Prelievi Ematici per il Dosaggio del PSA volti alla Prevenzione di Tumori alla Prostata destinati agli uomini di età compresa tra i 50 e gli 80 anni. Calendario: GIOVEDI 9 e GIOVEDI 16 marzo dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Per accedere al servizio sarà necessaria la prenotazione telefonica indicando nome, cognome, recapito telefonico e residenza che dovrà essere necessariamente nel Comune di Gaglianico.

PRENOTAZIONE VISITE: Comune di Gaglianico Ufficio Segreteria Sig.ra Rosa 015.2546409 (centralino 015.2546400) Orario: 8.30-12.30 / 13.30-15.30