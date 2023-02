Seab, Bodo Sasso: "Quando non tutti i mali vengono per nuocere"

"Da diversi anni la discarica di Masserano aveva terminato il suo ciclo di vita e avrebbe dovuto essere chiusa definitivamente. Il nuovo cda guidato da Gabriele Bodo sta già mettendo in atto quanto serve per arrivare ad assolvere anche a questo non semplice impegno, contando di iniziare i lavori verso la fine del 2023. In tutti questi anni però la discarica è sempre stata gestita e monitorata in maniera ineccepibile, e il funzionario responsabile, dott. Mario Coldesina, avendo risorse limitate, ha dovuto ingegnarsi per garantire un eccellente grado di monitoraggio dello stato di salute della discarica. E’ così che nel tempo ha sviluppato un software che permettesse di controllare in real time e a distanza tutte le emissioni che la discarica, inevitabilmente, produce durante la sua vita residua: emissioni gassose, percolato e varie. Un software proprietario che il recente Cda, fin dai primi mesi di insediamento, ha spinto perché fosse definitivamente implementato e completato con l’ obiettivo ambizioso di poterlo brevettare e, perché no, commercializzare.

Il banco di prova di questa idea era l’ iscrizione al 19esimo International Symposium on Waste Management and Sustainable Landfilling, un evento biennale organizzato dall'International Waste Working Group con il supporto scientifico delle Università di Padova, BOKU e delle Università Tecniche di Luleå e Amburgo, che riunisce solitamente più di 700 partecipanti da tutto il mondo, con più di 400 progetti innovativi presentati ad ogni edizione, accreditandola come la più importante conferenza sulla gestione dei rifiuti al mondo.

Con orgoglio abbiamo in questi giorni appreso che il progetto di Seab (su oltre 3.000 presentati) fosse tra quelli individuati e accettati per l’ esposizione al Simposio. Un sentito ringraziamento è doveroso nei confronti del dott. Coldesina, alla sua intraprendenza e dedizione ad un progetto, che domani concretizza la possibilità di diventare internazionale e dar così lustro al biellese anche in un settore come quello dei rifiuti. In allegato una delle schermate di monitoraggio a distanza della discarica".