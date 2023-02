Alpini al fianco di Anffas, in azione a Salussola FOTO

Come promesso, gli Alpini sono tornati al Centro soggiorno agricolo “Mario e Marie Gianinetto”, a Salussola. “E’ casa loro, li aspettavamo” così ha commentato Ivo Manavella la giornata trascorsa insieme, dopo la forzata assenza durata tre anni per via delle restrizioni impostate dalla pandemia “Covid”.

Il presidente della Cooperativa Sociale Integrazione Biellese, braccio operativo di Anffas, aggiunge e spiega: “Le penne nere avevano promesso, in occasione del centenario della Sezione di Biella, che ci avrebbero aiutato in una serie di lavori. E ovviamente hanno mantenuto la promessa, come non avevamo alcuni dubbi. In pratica hanno smontato la copertura del tunnel che protegge una serie di orti e hanno posizionato un nuovo telo. Inoltre hanno consegnato delle piantine di mirtilli e un tavolo per la lavorazione del legno”.

Una giornata di lavoro ma anche di allegria e di festa, culminata con un pranzo e gli immancabili canti alpini. Il gruppo delle penne nere era guidato dal capogruppo, Luciano Rosso. “Le porte di Cascina Carrubi sono sempre aperte per gli Alpini - conclude Manavella, alpino -. Ogni occasione, con loro, diventa una giornata bellissima per i nostri ragazzi e ragazze del centro”.