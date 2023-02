Alluvione 2020, lavori a Piedicavallo per sistemare ultimi danni: ecco il nuovo ponte del Pianlino FOTO

Proseguono a Piedicavallo gli interventi di ripristino dei danni causati dall'alluvione 2020. È notizia di questi giorni che l'amministrazione comunale ha approvato il progetto di sistemazione delle protezioni spondali e messa in sicurezza della sorgente dell'acquedotto comunale sul torrente Mologna, denominata Fontanaccia, di proprietà comunale e data in gestione a Cordar Biella, a cui sono stati affidati i lavori. L'opera ha ricevuto un finanziamento regionale di circa 80mila euro. “Gli eventi calamitosi del 2020 avevano eroso la sponda e messo a rischio la sorgente – spiega il sindaco Carlo Rosazza Prin – A breve, partirà il cantiere”.

Nei giorni scorsi, invece, è stato ultimato il nuovo ponte del Pianlino. “Era un'opera in pietra d'arco, purtroppo l'acqua se l'è portato via – commenta il primo cittadino – Con i fondi regionali è stato ricostruito in acciaio corten, così non necessiterà di ulteriore manutenzione. Inoltre, è presente una nuova passerella che si affianca al rifacimento della scogliera”. Soddisfatta anche la Pro Loco che, sui propri canali social, ha colto l'occasione per ringraziare Comune e sindaco “che in prima persona si è prodigato al recupero di quanto andato distrutto nell'alluvione di ottobre 2020”.

Infine, sono iniziati anche gli interventi di rifacimento del ponte che conduce alle Piane di Piedivallo. “Anche in questo caso la passerella sarà in acciaio corten – conclude Rosazza Prin – Il progetto sarà identico a quello adottato per il Pianlino”.